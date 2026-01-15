quinta-feira, 15/01/2026

Moraes abre inquérito sigiloso para investigar vazamento de dados de ministros do STF

Milton
Publicado por Milton
Foto: Antônio Augusto/STF

O ministro Alexandre de Moraes abriu de ofício um inquérito para apurar se a Receita Federal e o Coaf quebraram sigilos fiscais de ministros do STF e familiares de forma irregular. A investigação surgiu após revelações sobre o contrato da esposa de Moraes com o Banco Master e negócios dos irmãos de Dias Toffoli com fundos investigados por sonegação. Moraes assumiu a iniciativa como presidente interino do STF, enquanto o tribunal permanece em recesso até fevereiro.

No STF, há divergências sobre o inquérito: parte dos ministros defende a apuração, enquanto outra teme pressão sobre órgãos de controle. Recentes operações da Polícia Federal contra Daniel Vorcaro chamaram atenção pelo pedido de lacre dos materiais, decisão posteriormente revista. O caso se conecta ao inquérito das fake news, aberto em 2019 e ainda sem conclusão, que apurou ataques a ministros e disseminação de desinformação. A investigação reforça a tensão entre o STF e órgãos federais, enquanto a Corte busca equilibrar sigilo, legalidade e transparência nas apurações.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Governo de MS amplia investimentos em Iguatemi e reforça presença nos municípios

Milton - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul cumpriu agenda oficial nesta sexta-feira (9) em Iguatemi, com a entrega de um conjunto de obras que...
Leia mais

Com foco nos municípios, Governo do Estado entrega investimentos em Eldorado e Japorã

Milton - 0
Com estradas, ruas e espaços públicos que fazem parte do dia a dia de quem vive no interior do Estado, o Governo de Mato...
Leia mais

Jovem é presa com maconha e munições de fuzil em MS

Milton - 0
Durante operação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) em Ponta Porã, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu aproximadamente...
Leia mais

Ibama inicia reanálise de agrotóxicos altamente tóxicos

Milton - 0
O Ibama começou a reanalisar os agrotóxicos que contêm os ingredientes ativos metomil e tiodicarbe, substâncias classificadas como altamente tóxicas e persistentes no meio...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia