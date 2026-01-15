Moraes abre inquérito sigiloso para investigar vazamento de dados de ministros do STF

O ministro Alexandre de Moraes abriu de ofício um inquérito para apurar se a Receita Federal e o Coaf quebraram sigilos fiscais de ministros do STF e familiares de forma irregular. A investigação surgiu após revelações sobre o contrato da esposa de Moraes com o Banco Master e negócios dos irmãos de Dias Toffoli com fundos investigados por sonegação. Moraes assumiu a iniciativa como presidente interino do STF, enquanto o tribunal permanece em recesso até fevereiro.

No STF, há divergências sobre o inquérito: parte dos ministros defende a apuração, enquanto outra teme pressão sobre órgãos de controle. Recentes operações da Polícia Federal contra Daniel Vorcaro chamaram atenção pelo pedido de lacre dos materiais, decisão posteriormente revista. O caso se conecta ao inquérito das fake news, aberto em 2019 e ainda sem conclusão, que apurou ataques a ministros e disseminação de desinformação. A investigação reforça a tensão entre o STF e órgãos federais, enquanto a Corte busca equilibrar sigilo, legalidade e transparência nas apurações.