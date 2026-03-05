Mochi solicita recursos para rede de água em Nioaque

Sistema de abastecimento vai beneficiar cerca de 60 famílias com água potável e infraestrutura moderna

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou nesta quarta-feira (4) indicação à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) solicitando recursos para a implantação de uma rede de abastecimento de água no Projeto de Assentamento Uirapuru, em Nioaque. A proposição atende pedido do vereador Jorge Fernandes Lemes e visa garantir água potável a cerca de 60 famílias dos grupos Colônia Nova, Santa Amélia e parte do Grupo Conceição. O projeto inclui perfuração de poço artesiano no Lote 01, instalação de reservatório de 20 mil litros e implantação de aproximadamente 20 quilômetros de rede de distribuição.

O sistema funcionará por gravidade, o que reduz custos e facilita a manutenção. Mochi destacou que a medida é essencial para garantir saúde e dignidade às famílias, além de melhorar a qualidade de vida no assentamento. O deputado ressaltou que a obra será planejada de forma a atender de forma eficiente todas as residências e comunidades do projeto. A indicação será encaminhada ao presidente da FUNASA, Alexandre Ribeiro Motta, e ao superintendente estadual substituto, Mário Rosa da Silva, para análise e liberação de recursos. A expectativa é de que a implementação do sistema aconteça em curto prazo, trazendo benefícios imediatos aos moradores.

A iniciativa reforça o compromisso do deputado com o acesso a serviços básicos e infraestrutura adequada nas regiões rurais de Mato Grosso do Sul. O vereador Jorge Fernandes Lemes comemorou a ação e afirmou que a população aguarda ansiosa pela conclusão da obra.