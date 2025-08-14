quinta-feira, 14/08/2025

Mochi propõe atualização na lei de venda de veículos usados

Projeto de lei aprimora transparência sobre procedência de carros vendidos em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou nesta quinta-feira (14) um projeto de lei que altera a Lei Estadual nº 6.448, de 4 de julho de 2025, para melhorar a transparência na venda de veículos usados e seminovos em Mato Grosso do Sul. A legislação atual obriga revendedoras a informar ao consumidor se o veículo foi adquirido em leilão, de locadora ou recuperado de seguradora.

A novidade do projeto está em restringir essa obrigatoriedade ao último proprietário do carro, já que concessionárias e revendedoras enfrentam dificuldades para obter dados confiáveis sobre antigos donos. “Queremos garantir o direito à informação ao consumidor, mas também exigir das empresas o que é viável cumprir com segurança e transparência”, destacou Mochi.

Além disso, o projeto define o termo “locadora” como empresa que tem na locação de automóveis sem condutor sua principal atividade econômica, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Essa definição busca evitar interpretações diferentes e facilitar a aplicação da lei no estado.

Com essa atualização, espera-se maior clareza para consumidores e vendedores, além de fortalecer a confiança nas negociações de veículos usados em Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

