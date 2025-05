MIRANDA: Prefeitura realiza plantio de mudas nativas na Avenida João Pedro Pedrossian.

Miranda segue dando exemplo de cuidado com o meio ambiente e qualidade de vida! Através do plantio de mudas nativas na Avenida João Pedro Pedrossian, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos está garantindo benefícios importantes para a população: mais sombra, ar puro, biodiversidade e um clima mais agradável para todos.

A ação, realizada pelos servidores da pasta, faz parte do programa de arborização urbana e recuperação ambiental do município. As espécies escolhidas, como o ipê, são bem adaptadas ao nosso clima e embelezam a cidade com suas flores e imponência, além de trazerem equilíbrio ecológico.

E aqui vai um pedido especial: ajude a cuidar dessas árvores! Evite danificar as mudas e, se possível, jogue um pouco de água nos dias mais quentes. Esse é um trabalho de todos nós, que vai refletir diretamente no bem-estar da nossa comunidade.

Vamos juntos construir uma Miranda mais verde, bonita e sustentável!