Ministério da saúde emitiu ordem bancária para pagamento do novo aparelho de radioterapia para o HCAA

Novo Acelerador Linear colocará Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão na vanguarda do tratamento radioterápico no Centro-Oeste brasileiro

Em uma conquista histórica para a saúde pública de Mato Grosso do Sul, o Ministério da Saúde emitiu em 30/07/25, a ordem bancária no valor de R$ 8.042.937,54 destinada à aquisição de um novo Acelerador Linear de radioterapia para o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande. Com a contrapartida de R$ 1.096.062,42 já aportada pelo hospital (com recursos angariados com Bazares de itens doados pela Receita Federal), o investimento total para a compra do equipamento atinge R$ 9.139.000,00.

O novo Acelerador Linear, modelo Versa HD, da fabricante britânica Elekta, é um dos mais avançados do mundo em tecnologia de radioterapia. Utilizado em centros de excelência como o Hospital Albert Einstein (SP), além de hospitais nos Estados Unidos e na França, o equipamento coloca o HCAA na vanguarda do tratamento oncológico no Centro-Oeste brasileiro.

A articulação para essa conquista é fruto de mais de dois anos de empenho do deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) junto ao Ministério da Saúde. “O novo Acelerador é uma vitória para os pacientes e para o SUS em Mato Grosso do Sul. É um avanço especialmente importante para quem ainda aguarda na fila por tratamento ou precisa se deslocar para outros estados em busca de atendimento”, destacou o parlamentar.

Avanço tecnológico a serviço da vida

O Acelerador Linear é um equipamento essencial no tratamento de diversos tipos de câncer por meio da radioterapia, utilizando feixes de radiação com precisão milimétrica para destruir células tumorais, poupando ao máximo os tecidos saudáveis ao redor. O novo aparelho substituirá o Acelerador atual, já obsoleto, e permitirá um aumento significativo na eficiência e qualidade dos tratamentos oferecidos pelo hospital, bem como redução nos custos de alimentação, hospedagem e transporte dos pacientes e acompanhantes que deslocam-se do interior ou Capital para o HCAA.

A tecnologia Versa HD possibilita:

• Alta precisão no tratamento de alvos pequenos, como metástases cerebrais;

• Sessões mais rápidas e menos invasivas, com arcos menores e de curta duração;

• Menor número de sessões por paciente, graças à eficácia das aplicações;

• Monitoramento em tempo real para segurança e precisão contínuas;

• Capacidade estereotáxica avançada, sem necessidade de moldes invasivos.

Impacto direto para os pacientes do SUS

De acordo com Sueli Lopes Telles, presidente do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, a chegada do novo Acelerador Linear será um marco histórico para a instituição e, sobretudo, para os pacientes que lutam diariamente pela vida.

“Esse equipamento representa esperança. Significa menos sofrimento e mais vidas salvas. Com ele, poderemos ampliar nosso atendimento e reduzir o tempo de espera de tantos pacientes que dependem exclusivamente do SUS. Cada sessão a menos representa mais dignidade e mais chances de cura. Estamos muito emocionados com essa conquista.”

Ela também expressou profunda gratidão ao deputado Geraldo Resende:

“Essa vitória só foi possível porque tivemos um parceiro comprometido com a causa da oncologia pública. O deputado e médico Dr. Geraldo Resende abraçou essa luta desde o início, foi incansável, e hoje celebramos juntos essa conquista que vai transformar o tratamento do câncer no nosso Estado.”

Atualmente, o HCAA realiza entre 95 e 105 sessões diárias de radioterapia e é responsável por cerca de 72% dos atendimentos oncológicos de todo o Estado. A chegada do novo Acelerador não apenas amplia a capacidade da unidade, como eleva significativamente o padrão de tratamento oferecido a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o período de fabricação do novo equipamento, que deve durar cerca de quatro meses, seguido de transporte e instalação estimados em cerca de 6 meses, o hospital continuará operando com o aparelho atual, contando com peças de reposição para garantir a continuidade dos tratamentos.

A aquisição do novo Acelerador Linear é mais do que um investimento em tecnologia: é um investimento em esperança, dignidade e qualidade de vida para milhares de pacientes oncológicos em Mato Grosso do Sul.