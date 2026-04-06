Militar da Aeronáutica morre em acidente grave em Campo Grande

Passageiro sofreu traumatismo craniano e segue internado em estado crítico
Um grave acidente de trânsito na noite de domingo (5) resultou na morte de um militar da Aeronáutica, de 20 anos, no cruzamento da Avenida Fábio Zahran com a Rua Tatuí, em Campo Grande, após colisão entre motocicleta e um Fiat Palio. O jovem conduzia a moto quando atingiu o veículo que realizava conversão à esquerda, e o impacto causou politraumatismo, levando ao óbito ainda no local, conforme constatado pelo Corpo de Bombeiros. O sobrinho da vítima, que estava na garupa e também é militar da ativa, sofreu traumatismo cranioencefálico, foi entubado no local e encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa.
Testemunhas relataram que o semáforo estava vermelho para a motocicleta e que outros veículos haviam parado, mas o condutor teria avançado a sinalização. O motorista do carro afirmou que o sinal estava verde e permaneceu no local, além de realizar o teste do bafômetro, que deu negativo. A Polícia Militar de Trânsito constatou que a vítima não possuía CNH, enquanto perícia e Polícia Civil realizaram levantamentos no local.
O caso foi registrado e segue em investigação, com laudos técnicos que devem esclarecer as circunstâncias do acidente.