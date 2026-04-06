Militar da Aeronáutica morre em acidente grave em Campo Grande

Acidente deixa militar morto e sobrinho em estado crítico

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Passageiro sofreu traumatismo craniano e segue internado em estado crítico

Um grave acidente de trânsito na noite de domingo (5) resultou na morte de um militar da Aeronáutica, de 20 anos, no cruzamento da Avenida Fábio Zahran com a Rua Tatuí, em Campo Grande, após colisão entre motocicleta e um Fiat Palio. O jovem conduzia a moto quando atingiu o veículo que realizava conversão à esquerda, e o impacto causou politraumatismo, levando ao óbito ainda no local, conforme constatado pelo Corpo de Bombeiros. O sobrinho da vítima, que estava na garupa e também é militar da ativa, sofreu traumatismo cranioencefálico, foi entubado no local e encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa.

Testemunhas relataram que o semáforo estava vermelho para a motocicleta e que outros veículos haviam parado, mas o condutor teria avançado a sinalização. O motorista do carro afirmou que o sinal estava verde e permaneceu no local, além de realizar o teste do bafômetro, que deu negativo. A Polícia Militar de Trânsito constatou que a vítima não possuía CNH, enquanto perícia e Polícia Civil realizaram levantamentos no local.

O caso foi registrado e segue em investigação, com laudos técnicos que devem esclarecer as circunstâncias do acidente.

Sul-Mato-Grossense 2026: Bataguassu busca título inédito

Milton - 0
Time do interior enfrenta Operário-MS com desvantagem de 3 a 1 Bataguassu disputa sua primeira final do Campeonato Sul-Mato-Grossense e precisa reverter a vantagem de...
Leia mais

Cobrança de dívida termina em agressão com prego

Milton - 0
Violência ocorre no Bairro Guanandi e vítima é socorrida Um homem de 36 anos sofreu agressões graves ao tentar cobrar um pagamento pendente na manhã...
Leia mais

UFC 327: Patrício Pitbull enfrenta Aaron Pico em busca do cinturão

Milton - 0
Vitória pode colocar brasileiro a uma luta do título da categoria Patrício Pitbull vai enfrentar Aaron Pico no dia 11 de abril, no UFC 327,...
Leia mais

Semu levou capacitação, renda e bem-estar às mulheres em março

ANELISE PEREIRA - 0
Durante o mês de março, a Secretaria Executiva da Mulher (Semu) intensificou suas ações em Campo Grande, levando oportunidades, qualificação profissional e apoio direto...
Leia mais