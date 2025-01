Mel Maia anuncia fim do namoro com surfista português: “Viramos amigos”

A atriz Mel Maia confirmou o fim do namoro com o surfista João Maria Ferreira. Em suma, a artista afirmou que eles se tornaram mais amigos do que namorados e, por isso, decidiram encerrar o romance.

Então, ao Portal Leo Dias, a brasileira detalhou que o relacionamento com o português já acabou há algum tempo. Contudo, a relação continua tão forte que eles passaram o Réveillon juntos.

“Terminamos há um tempinho, mas viramos amigos. É uma relação maravilhosa que temos, tanto que passamos a virada [do ano] juntos. Entendemos que somos mais amigos do que namorados, isso acontece. João Maria é uma pessoa maravilhosa por dentro e por fora, com certeza uma das minhas pessoas favoritas para todo sempre”, relatou ela.

Vale lembrar que Mel Maia e João Maria Ferreira assumiram o namoro publicamente em janeiro de 2024, mas já estavam juntos há alguns meses.

Mãe de Mel Maia expõe ‘abandono’ das filhas

Em outubro, a empresária Debora Maia causou polêmica ao expor uma crise na família. Mãe da atriz Mel Maia e da estudante Yasmin Maia, a mulher apontou ingratidão por parte das filhas.

Primeiramente, Debora começou o desabafo sem expor sobre o que se tratava. Contudo, na sequência, ela deixou claro que estava falava sobre as herdeiras.