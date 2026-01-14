quarta-feira, 14/01/2026

MEC vai avaliar impacto da restrição de celulares nas escolas

Foto: Angelo Miguel /Ilustrativa

No dia 13 de janeiro de 2026, completou-se um ano da vigência da Lei nº 15.100/2025, que restringe o uso de celulares nas escolas em todo o país. A medida tem o objetivo de reduzir distrações, aumentar a concentração dos alunos e incentivar a interação social dentro da sala de aula. Dados do Pisa 2022 mostram que 80% dos estudantes se distraem com celulares durante as aulas de matemática. Para avaliar os efeitos da lei, o Ministério da Educação (MEC) realizará uma pesquisa nacional no primeiro semestre, analisando a implementação nos diferentes sistemas de ensino.

O ministro Camilo Santana afirma que a restrição ajuda a combater ansiedade, déficit de atenção e outros transtornos causados pelo uso excessivo de telas. Alunos relatam maior participação nas atividades, novas amizades e mais foco nas aulas. Especialistas apontam que, quando usado de forma planejada, o celular continua sendo uma ferramenta educativa potente. O MEC também disponibilizou guias, planos de aula e campanhas de conscientização para apoiar escolas e professores. Pais, como Cibele Lima, notam mudanças positivas no comportamento e na socialização dos filhos. A medida completa um ano e já mostra sinais de transformação no cotidiano escolar brasileiro.

