MC Livinho e MC Pedrinho anunciam “Se Prepara 3”, continuação de um dos maiores hits do funk

Depois de anos de expectativa dos fãs, MC Livinho e MC Pedrinho estão prontos para reacender uma das parcerias mais marcantes do funk brasileiro. Os artistas anunciam o lançamento de “Se Prepara 3”, nova versão de um dos hits mais consagrados de suas carreiras, dando sequência a uma faixa que atravessou gerações e segue viva nas pistas e nas plataformas digitais. A faixa também conta com a colaboração do DJ Perera e DJ JB Mix, que somam à construção sonora do lançamento.

A música será lançada nesta quinta-feira, 09 de abril, às 21h (Escute aqui), carregando o peso de um legado construído com as versões anteriores de “Se Prepara”, que se tornaram verdadeiros hinos do funk e ajudaram a consolidar o nome dos artistas dentro do cenário nacional. Agora, quase sete anos depois do último lançamento da série, Livinho e Pedrinho se reencontram em estúdio para apresentar uma atualização à altura da história que construíram juntos.

Vale destacar que MC Livinho anunciou recentemente uma pausa em sua carreira ao longo deste ano, o que torna o lançamento ainda mais simbólico para os fãs. Já a faixa “Se Prepara 2” segue como um fenômeno nas plataformas, ultrapassando a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube, consolidando a força da franquia.

“Se Prepara 3” promete manter a essência que fez das versões anteriores um sucesso, batida envolvente, refrão marcante e forte apelo popular, e traz de volta um dos elementos mais característicos da faixa: o violino, presente nas versões anteriores e responsável por dar identidade única ao som. O instrumento retorna repaginado, dialogando com uma sonoridade atualizada, conectada com o momento do funk e com a evolução artística dos dois cantores.

O reencontro entre MC Livinho e MC Pedrinho não é apenas um lançamento, mas um movimento que reforça a força das colaborações históricas dentro do gênero. A expectativa nas redes sociais já é alta, com fãs relembrando os sucessos anteriores e aguardando ansiosamente pela nova fase do projeto.

Com “Se Prepara 3”, Livinho e Pedrinho mostram que alguns hits não pertencem apenas ao passado, eles evoluem, se reinventam e continuam prontos para dominar o presente.

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com /www.blogdobulhoes.com.br