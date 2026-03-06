Mato Grosso do Sul debate iniciativas sustentáveis com evento internacional voltado às mulheres

Mato Grosso do Sul passa a integrar, em março de 2026, a rota internacional de iniciativas voltadas às mulheres. Além de sediar a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), o Estado receberá um grande evento dedicado a dar visibilidade global às alternativas sustentáveis construídas por e para mulheres sul-mato-grossenses.

Trata-se do “Femina Vox Pantanal: Mulheres no Enfrentamento das Mudanças Climáticas”, que será realizado nos dias 15 e 16 de março, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

O Femina Vox é um fórum internacional idealizado pela PhD Guila Clara Kessous, artista reconhecida pela Unesco como Artista da Paz. A criadora do movimento estará na capital sul-mato-grossense para a edição pantaneira da rede internacional.

Desde 2021, o fórum reúne milhares de mulheres de mais de 30 países, além de lideranças políticas, artistas e representantes do meio acadêmico. Cada edição promove espaços de diálogo, inspiração e ação, com o objetivo de amplificar a voz das mulheres e incentivar uma cultura de paz, igualdade e solidariedade.

Segundo a organização, a iniciativa ganha ainda mais relevância diante dos conflitos internacionais recentes, reforçando o papel das mulheres na construção de caminhos para a paz.

A edição brasileira acontece pela primeira vez com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, do Governo Federal e da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo). Após Campo Grande, o evento terá uma edição em Brasília, no dia 17 de março de 2026, e outra em Paris, entre os dias 26 e 29 de novembro.

A articulação entre instituições e parceiros é conduzida pela Dra. Giselle Marques, docente do Programa de Mestrado e Doutorado da Uniderp e coordenadora do Femina Vox Brasil 2026.

“Além dos apoios dessas esferas governamentais, estamos construindo uma grande rede com as universidades de Mato Grosso do Sul, organizações não governamentais, lideranças políticas, sindicatos e diversos coletivos para viabilizar a participação das mulheres indígenas, ribeirinhas e quilombolas do Pantanal, que virão ao Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo no dia 16 de março trazendo seus artesanatos, cerâmicas, rapaduras e outros gêneros alimentícios produzidos com matéria orgânica da agricultura familiar. Queremos dar voz às mulheres que transformam o couro do peixe e do boi em bolsas, sapatos, e que dos sonhos constroem realidades mais sustentáveis”, destacou a professora.

Programação

A programação começa no dia 15 de março, às 7h, com uma atividade de turismo de observação de aves. O evento inclui ainda city tour, degustação de iguarias pantaneiras no Memorial Marçal de Souza, conhecido por sua arquitetura que remete a uma oca indígena, e apresentações culturais.

Entre os destaques, está a apresentação da Orquestra Indígena Terena no dia 16 de março, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, onde também ocorrerão rodas de conversa e palestras com especialistas.

Entre os convidados estão Soraia Zonta, embaixadora da ONU (Organização das Nações Unidas) e vencedora do prêmio Ouro Jovem Cientista Beleza Verde, e Mara Rute Hercelin, diretora do Centre d’Études Avancées en Éducation et Développement Durable, sediado na região de Paris-Saclay, na França, com atuação voltada a metodologias inovadoras para o desenvolvimento sustentável.

Inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/forum-internacional-femina-vox-campo-grande-ms/3336774?share_id. Já a programação científica do evento está disponível em: https://eventos.pgsscogna.com.br/eventos/70bef5ef-5175-4b0a-89dd-eae9641bb42d.

O evento será realizado em formato híbrido, com expectativa de alcançar participantes de diversas cidades do Brasil e do mundo. A iniciativa busca projetar o Pantanal sul-mato-grossense internacionalmente, atrair turistas, fortalecer a luta das mulheres pela igualdade de direitos e contribuir para um futuro mais inclusivo e sustentável para todas as pessoas.