Marta e a Bola de Ouro: Um reconhecimento que falta

A cerimônia da Bola de Ouro acontece na próxima segunda-feira (28) em Paris, celebrando os melhores do futebol mundial. Desde 1956, o prêmio é um marco importante, mas a categoria feminina só foi introduzida em 2018.

Apesar de ser uma lenda do esporte e ter sido eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA, Marta nunca conquistou a Bola de Ouro. Ela participou da disputa em 2018 e 2019, terminando em quarto e 16º lugar, respectivamente.

Vencedoras do Bola de Ouro Feminino

2023 – Aitana Bonmatí (ESP)

– Aitana Bonmatí (ESP) 2022 – Alexia Putellas (ESP)

– Alexia Putellas (ESP) 2021 – Alexia Putellas (ESP)

– Alexia Putellas (ESP) 2019 – Megan Rapinoe (EUA)

– Megan Rapinoe (EUA) 2018 – Ada Hegerberg (NOR)

Atualmente, o Brasil conta com duas representantes na premiação: Tarciane, do Houston Dash, e Gabi Portilho, do Corinthians. Com o passar dos anos, muitos fãs aguardam ansiosos para ver se Marta finalmente receberá esse reconhecimento.