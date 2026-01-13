Marcos Pollon consolida protagonismo na defesa das famílias atípicas e pessoas com deficiência

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) vem se consolidando como uma das principais vozes do Congresso Nacional na defesa das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com deficiência.

Em 2025, Marcos Pollon tomou posse como integrante da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, após pedido de entidades ligadas ao setor. Pollon ampliou sua atuação legislativa com foco na inclusão, proteção social e garantia de direitos das famílias atípicas.

Pollon foi uma das principais vozes contra o corte no pagamento de Benefício de Prestação Continuada (BPC) sofrido por diversas famílias atípicas sem nenhuma justificativa. O parlamentar também tomou medidas contra o decreto do Governo Federal que acabou com o ensino especial no País, prejudicando milhares de instituições, como as APAEs.

Marcos Pollon destinou emendas parlamentares para 32 instituições que oferecem apoio e atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Desde o início do mandato, Pollon apresentou diversas propostas legislativas que garantem proteção às famílias atípicas e também reforçam direitos para garantir uma vida digna para essas famílias.

Pollon votou pela manutenção do pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Também votou favorável ao atendimento prioritário de mães atípicas na rede pública de saúde.

Marcos Pollon tem atuado de forma firme na fiscalização do cumprimento da legislação já existente, cobrando eficiência do poder público e respeito aos direitos das pessoas com autismo, reforçando uma atuação técnica, objetiva e orientada a resultados.