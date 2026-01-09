sexta-feira, 9/01/2026

Maracaju fecha 2025 com saldo positivo no esporte

Milton
foto-acs

O ano de 2025 marcou uma intensa movimentação esportiva em Maracaju, com campeonatos, corridas, festivais e eventos que envolveram crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo a prática esportiva como ferramenta de inclusão social. Entre os destaques, a 6ª Copa João Rocha de Futsal e as seletivas dos Jogos Escolares Municipais revelaram novos talentos locais. O futebol amador teve espaço garantido com competições como o 47º Campeonato Amador e o 11º Campeonato Master, reunindo atletas de diferentes gerações.

Modalidades como voleibol, basquetebol e handebol ampliaram o protagonismo do esporte coletivo na cidade. No ciclismo, Maracaju sediou o MTB de Ciclismo e a Copa Sicredi, consolidando-se como polo regional da modalidade. O atletismo brilhou com a 5ª Corrida Sicredi Cidade de Maracaju e o 5º Extreme Running, incentivando hábitos saudáveis. A inclusão foi reforçada com o 4º Festival Linguicito de Vôlei Adaptado, garantindo esporte para todos.

Eventos estaduais como os JAMS e as seletivas dos JEMS 2026 mostraram planejamento e continuidade. A Secretaria de Esporte encerrou o ano com bases sólidas para o futuro, reafirmando o poder transformador do esporte em Maracaju.

CATEGORIAS:
ESPORTE

