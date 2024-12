Mara Caseiro solicita recursos para implantação de brinquedoteca em hospital infantil

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao governo estadual, a destinação de recursos para a implantação de uma brinquedoteca na sala infantil do Hospital Rita Antônia Maciel Godoy, no município de Caracol. O pedido foi motivado por uma solicitação da vereadora Meire Leite Vieira.

A parlamentar destacou a importância do espaço lúdico para as crianças internadas no hospital, apontando os benefícios do brincar como ferramenta essencial para a recuperação e o bem-estar dos pequenos pacientes. “As brincadeiras ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade das crianças, ao mesmo tempo em que estimulam habilidades como cooperação, criatividade e raciocínio, fundamentais para o desenvolvimento infantil”, afirmou Mara Caseiro.

Encaminhado ao governador Eduardo Riedel, com cópia ao Secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, e ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, o pedido destaca que a brinquedoteca permitirá que as crianças socializem e expressem suas emoções em um ambiente adequado, contribuindo significativamente para um período de internação mais acolhedor.

Além disso, a proposta considera a necessidade de garantir que os pacientes infantis mantenham atividades que favoreçam seu desenvolvimento cognitivo e social, mesmo durante o tratamento.

A vereadora Meire Leite Vieira, autora do pedido inicial, ressaltou que a iniciativa trará benefícios não apenas para as crianças, mas para suas famílias e profissionais de saúde, proporcionando um ambiente mais humanizado e confortável no hospital. “Espaços como a brinquedoteca são essenciais para tornar o ambiente hospitalar menos assustador e mais acolhedor para as crianças”, frisou.

Mara Caseiro reforçou que a educação e o bem-estar das crianças devem ser prioridades e concluiu: “Esse investimento trará impactos positivos para a coletividade e melhorará a qualidade do atendimento no Hospital Rita Antônia Maciel Godoy. É uma ação simples, mas com resultados extraordinários para a saúde e alegria das crianças em tratamento”, finalizou.