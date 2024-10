Mara Caseiro solicita instalação de unidade de atendimento da Energisa em Inocência

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) protocolou, nesta quarta-feira (23), um pedido ao Governo de Mato Grosso do Sul para a implantação de uma Unidade de Atendimento da Energisa no município de Inocência. A indicação foi direcionada ao governador Eduardo Correa Riedel, com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto dos Santos. O pedido atenda a uma reivindicação do vereador Valmes José de Carvalho.

Inocência, segundo o último censo, tem uma população estimada em 8.404 habitantes, número que vem crescendo devido à instalação da fábrica da Arauco, uma das maiores empresas do setor de celulose do Chile. Esse aumento populacional, comemorado pela expansão econômica da região, também exige uma maior oferta de serviços essenciais, como o fornecimento e atendimento relacionado à energia elétrica.

Atualmente, o município conta com apenas um posto de atendimento da Energisa, que tem agendamento insuficiente para atender à demanda local. Segundo Caseiro, os municípios têm sido obrigados a se deslocar até Paranaíba para resolver questões relativas ao fornecimento de energia, o que gera transtornos e demora no atendimento de

“A instalação de uma unidade de atendimento da Energisa em Inocência é essencial para melhorar a prestação de serviços à população, que cresce a cada dia. Com a chegada de grandes indústrias na região, é fundamental que os serviços públicos acompanhem esse crescimento para garantir o bem-estar da população e o desenvolvimento econômico local”, explicou a deputada.

Mara Caseiro reforçou que a presença de uma unidade de transporte de energia facilitará o acesso dos cidadãos aos serviços como solicitação de novas ligações, atendimento de emergências e negociações de subsídios. Além disso, a melhoria no atendimento pode contribuir ainda mais para o progresso da cidade, que tem visto um aumento de investimentos industriais.