Mais da metade das pessoas em situação de rua de MS vivem em Campo Grande

Mais da metade das 1.962 pessoas em situação de rua em Mato Grosso do Sul vivem na Capital, Campo Grande. O levantamento de 2024 mostra que a população é predominantemente masculina (90,8%), negra (71,2%) e adulta, concentrando-se nas faixas etárias de 18 a 59 anos. Crianças e adolescentes representam menos de 1% do total estadual. A baixa escolaridade é outro desafio: 49,3% têm ensino fundamental incompleto, 14,6% concluíram o ensino médio e apenas 2,5% possuem ensino superior incompleto ou mais. Além disso, 22% apresentam algum tipo de deficiência, o que dificulta o acesso a serviços públicos e políticas sociais.

Dourados e Três Lagoas aparecem em seguida, mas juntas não chegam a 25% do total estadual. Os dados reforçam a desigualdade racial e social histórica, evidenciada também por maiores taxas de desemprego e vulnerabilidade entre pretos e pardos. Em 2025, a Prefeitura de Campo Grande iniciou um censo da população de rua para aprimorar políticas públicas, coordenado por SAS, Sead, Defensoria Pública, Governo do Estado e OSCs. O RMA (Registro Mensal de Atendimento) fornece dados detalhados sobre gênero, idade, uso de drogas e migração, essenciais para o planejamento de ações mais eficazes.

O levantamento reforça a concentração da população vulnerável nos grandes centros urbanos e a necessidade de políticas sociais permanentes e direcionadas.