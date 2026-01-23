sexta-feira, 23/01/2026

Lutador do UFC desmaia no palco após pesagem

Cena assustadora durante a pesagem em Las Vegas força cancelamento de combate no peso-galo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/MMA Fighting

Uma cena assustadora roubou a atenção durante a pesagem para o UFC 324 nesta sexta-feira, em Las Vegas, quando o americano Cameron Smotherman, que bateu 61,5kg para sua luta com Ricky Turcios no peso-galo, desmaiou ao descer da balança e caiu de cara no chão com força. Imediatamente, os paramédicos prestaram atendimento e, de acordo com reportagem do site “MMA Fighting”, o lutador de 28 anos se sentou brevemente antes de se deitar novamente, permanecendo assim por algum tempo até conseguir se levantar com ajuda e parecer consciente.

A queda chocou o público presente e resultou no cancelamento da luta, que aconteceria no sábado, marcando a quarta apresentação de Smotherman no UFC. Ele estreou com vitória contra Jake Hadley em 2024, mas perdeu os dois combates seguintes no ano passado para Ricky Simon e Serhiy Sidey, e agora precisará se recuperar antes de retornar ao octógono.

ESPORTE

