terça-feira, 21/10/2025

Luiza Ribeiro participa de novo debate sobre a reativação

Corumbá promove audiência pública decisiva

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A cidade de Corumbá sedia, nesta terça-feira (21), uma audiência pública sobre a reativação da ferrovia Malha Oeste. O evento, proposto pelo vereador Roberto Façanha (PP), contará com a presença da vereadora Luiza Ribeiro (PT), que já havia promovido discussão semelhante em Campo Grande, em agosto.

A Malha Oeste, que atravessa os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, é considerada estratégica para o desenvolvimento regional. No entanto, a infraestrutura atual encontra-se depreciada, e a antiga concessionária foi penalizada por má gestão.

Após decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), o governo federal deve relicitar a concessão. A proposta de transferir a gestão à empresa pública Infra S.A. tem ganhado força, com possibilidade de operação por meio de parcerias público-privadas.

Durante a audiência, será debatida a necessidade de transparência e participação popular no processo de relicitação. Para os parlamentares, a ferrovia é crucial para escoamento de cargas e integração com países vizinhos, como Bolívia e Chile.

O projeto também é visto como parte fundamental da Rota Bioceânica, que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico. A ferrovia pode contribuir para reduzir a sobrecarga nas rodovias e diversificar a matriz logística do Estado.

Debates anteriores, como o promovido pela Assembleia Legislativa em agosto, reforçaram a importância do tema. Parlamentares destacaram o potencial logístico e econômico da reativação da linha férrea.

Além de impulsionar o transporte de minério e produtos do Pantanal, a Malha Oeste pode transformar Mato Grosso do Sul em um centro logístico latino-americano.

A presença da vereadora Luiza Ribeiro reforça a mobilização por um modelo de transporte sustentável e eficiente, alinhado às demandas regionais e internacionais.

POLÍTICA

