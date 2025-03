Livro A Máfia das loterias será lançado em Campo Grande

No próximo dia 29 de março, Campo Grande será palco do lançamento de A Máfia das Loterias, a mais recente obra do escritor e historiador João Carlos Ferreira. O livro mergulha nas denúncias feitas em 2005 pelo então senador paranaense Álvaro Dias, que revelou fraudes e esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo as loterias administradas pela Caixa Econômica Federal.

As investigações da Polícia Federal (PF) começaram após a constatação de que, entre março de 1996 e fevereiro de 2002, um grupo de 200 pessoas havia ganhado impressionantes 9.095 vezes nas loterias da Caixa. Além disso, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou cerca de 50 casos suspeitos de lavagem de dinheiro nesse período. Segundo Álvaro Dias, funcionários da Caixa informavam criminosos sobre os vencedores legítimos, permitindo a compra dos bilhetes premiados e a consequente lavagem de dinheiro ilícito. Essas fraudes, envolvendo 75 pessoas, teriam movimentado mais de R$ 32 milhões entre 2002 e 2006.

No entanto, isso era apenas a ponta do iceberg. A Máfia das Loterias detalha essa intrincada rede de corrupção que resultou em uma CPI no Congresso e em um projeto de lei que visava coibir esse tipo de crime. O livro destaca a coragem de Álvaro Dias ao trazer à tona um esquema que abalou a confiança nas instituições públicas, como a Caixa Econômica, e oferece uma visão aprofundada sobre como o crime organizado se infiltrou em setores estatais, utilizando as loterias como ferramenta para legitimar recursos ilícitos.

João Carlos denuncia um crime continuado: a CPI não teve resultados concretos, o projeto de lei foi engavetado e as investigações da PF, até hoje, permanecem sem desfecho. “As denúncias que fiz no Senado estancaram o movimento criminoso, porém, não foram esquecidas e inspiraram o brilhante escritor João Carlos Ferreira a lançar o livro A Máfia das Loterias”, explica Dias.

O lançamento da obra ocorrerá em Campo Grande, no dia 29/03. às 11h00, na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, localizada na rua 14 de Julho nº4.653, no bairro São Francisco.

SERVIÇO:

Data e horário: 29 de março, a partir das 11h

Local: Academia Sul-Mato-Grossense de Letras – Rua 14 de Julho nº4.653, Bairro São Francisco.









Rogério Alexandre Zanetti