sexta-feira, 29/08/2025

Lidio Lopes participa de inauguração da Vila do Idoso e anuncia novo centro de acolhimento

Durante evento e entrevista à TV Record, parlamentar reforça compromisso com políticas públicas para idosos, crianças e adolescentes

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

O deputado estadual Lidio Lopes participou nesta sexta-feira (29) da entrega do Condomínio Vila da Melhor Idade, em Campo Grande. No evento, o parlamentar elogiou o projeto da Prefeitura, que disponibiliza 40 apartamentos com aluguel subsidiado para idosos de baixa renda.

“A gente tem que dar atenção para as pessoas da melhor idade porque elas têm quilômetros de experiência na nossa frente”, afirmou o deputado, que também anunciou a articulação de recursos para instalar na cidade o primeiro Centro Dia do Idoso, espaço que funcionará como creche para idosos, oferecendo cuidados durante o dia.

Na entrevista, Lidio também reforçou seu trabalho à frente da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. Ele defendeu a ampliação das salas lilás nos municípios, voltadas ao acolhimento de vítimas de violência infantil, e destacou a importância da denúncia e do envolvimento familiar na prevenção de abusos.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

