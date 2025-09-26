sexta-feira, 26/09/2025

Lidio Lopes defende valorização da assistência social na 15ª Confeas, em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Deputado destaca luta histórica por mais recursos e respeito ao setor durante conferência que celebra 20 anos do Suas em MS

O deputado estadual Lidio Lopes participou nesta quinta-feira (25), em Campo Grande, da abertura da 15ª Confeas (Conferência Estadual de Assistência Social), realizada no auditório do Senac, reunindo 202 delegados com direito a voz e voto. O evento, que segue até sexta-feira (26), marca os 20 anos do Suas (Sistema Único de Assistência Social) e tem como foco a construção, proteção social e resistência, avaliando políticas públicas e definindo diretrizes para o aprimoramento da assistência social em Mato Grosso do Sul.

Em sua fala, Lidio Lopes fez questão de ressaltar a importância de fortalecer o setor, mencionando sua trajetória de atuação em defesa da assistência social em âmbito nacional. “A Conferência é um espaço fundamental para ouvirmos profissionais, gestores e usuários do Suas, e unir esforços para garantir direitos e avançar em políticas públicas. Nossa luta é para que a assistência social seja reconhecida como prioridade, recebendo recursos justos e assegurando atendimento digno para quem mais precisa”, afirmou.

O deputado recordou que, quando presidiu a Unale, percorreu os 27 estados brasileiros e ajudou a criar frentes parlamentares estaduais em defesa da assistência social, ampliando o debate em todas as regiões do país. “Hoje, mobilizamos deputados estaduais, federais e senadores para que a PEC 383, que estabelece pelo menos 1% do orçamento para o setor, seja aprovada. Não podemos mais admitir que a assistência social continue com recursos insuficientes, enquanto outras áreas já têm garantia constitucional”, enfatizou.

Lidio também salientou a dedicação dos profissionais do setor e defendeu maior transparência no repasse de recursos aos municípios, lembrando a necessidade de participação da bancada federal para garantir conquistas permanentes para a população. Ele destacou ainda o trabalho realizado em Mato Grosso do Sul, onde destinou metade de suas emendas parlamentares à assistência social, sempre ouvindo as demandas das entidades.

A 15ª Confeas segue com debates nos cinco eixos centrais: universalização do acesso ao Suas, aperfeiçoamento contínuo, integração de serviços, gestão democrática e sustentabilidade financeira. As discussões vão preparar Mato Grosso do Sul para a 14ª Conferência Nacional, em Brasília, em dezembro, consolidando o compromisso do estado com o fortalecimento da política de assistência social.

