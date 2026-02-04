quarta-feira, 4/02/2026

Libertadores: 2 de Mayo estreia com torcida brasileira na fronteira

Time paraguaio busca história na competição continental

Milton
Publicado por Milton
Foto: Globo Esporte

O 2 de Mayo-PAR fará sua primeira partida na Libertadores nesta quarta-feira, 4, contra o Alianza Lima, do Peru, no Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, com capacidade para 22 mil pessoas. Boa parte da torcida será de brasileiros de Ponta Porã, cidade-gêmea na fronteira com o Paraguai, que acompanha o clube com entusiasmo. O presidente Hugo César Romero destacou que é a primeira vez que um time fora de Assunção disputa a Libertadores em seu próprio estádio, classificando o jogo como histórico para a cidade e o clube.

O confronto de volta ocorrerá no dia 11, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, e o vencedor enfrentará o Sporting Cristal na segunda fase. Torcedores esperam que o “Brasiguai” surpreenda na estreia, reforçando a ligação entre as cidades e celebrando a presença brasileira no apoio ao time. A expectativa é grande, e o clima de festa já toma conta da fronteira. O 2 de Mayo se prepara para escrever seu nome na história da Libertadores, representando não apenas o Paraguai, mas também a região binacional.

A estreia marca um momento simbólico para a integração cultural e esportiva entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, consolidando o clube como referência local. Jogadores, comissão técnica e torcida estão unidos na busca por um resultado positivo, celebrando a primeira participação continental do clube.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Empresas anunciam 1.177 vagas para 110 profissões na Funsat hoje

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anuncia, para esta terça-feira (3), a oferta de 1.177 vagas de emprego, distribuídas entre 110 profissões, em 119...
Leia mais

Mato Grosso do Sul tem representante na elite da arbitragem nacional

Milton - 0
Estudo se baseou na profissionalização já vista em países da Europa O assistente Eduardo Cruz, do quadro de árbitros da Federação de Futebol de Mato...
Leia mais

PrefCG mobiliza frentes de trabalho durante chuva intensa na capital

ANELISE PEREIRA - 0
As chuvas continuam em Campo Grande e mobilizam uma força-tarefa do município, com equipes atuando de forma integrada para reduzir riscos e proteger a...
Leia mais

Mutirão elimina mais de 65 mil depósitos de água em dois meses 

ANELISE PEREIRA - 0
O mutirão Meu Bairro Limpo, que tem como principal objetivo o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, eliminou, ao longo de dois meses...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia