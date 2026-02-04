Libertadores: 2 de Mayo estreia com torcida brasileira na fronteira

O 2 de Mayo-PAR fará sua primeira partida na Libertadores nesta quarta-feira, 4, contra o Alianza Lima, do Peru, no Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, com capacidade para 22 mil pessoas. Boa parte da torcida será de brasileiros de Ponta Porã, cidade-gêmea na fronteira com o Paraguai, que acompanha o clube com entusiasmo. O presidente Hugo César Romero destacou que é a primeira vez que um time fora de Assunção disputa a Libertadores em seu próprio estádio, classificando o jogo como histórico para a cidade e o clube.

O confronto de volta ocorrerá no dia 11, no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, e o vencedor enfrentará o Sporting Cristal na segunda fase. Torcedores esperam que o “Brasiguai” surpreenda na estreia, reforçando a ligação entre as cidades e celebrando a presença brasileira no apoio ao time. A expectativa é grande, e o clima de festa já toma conta da fronteira. O 2 de Mayo se prepara para escrever seu nome na história da Libertadores, representando não apenas o Paraguai, mas também a região binacional.

A estreia marca um momento simbólico para a integração cultural e esportiva entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, consolidando o clube como referência local. Jogadores, comissão técnica e torcida estão unidos na busca por um resultado positivo, celebrando a primeira participação continental do clube.