Lia Nogueira discute políticas para mulheres em evento regional

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) participa nesta sexta-feira (6), em Costa Rica, do Talk Show “O MS É Delas – Movimento de Mulheres na Política – Edição Norte”, ao lado da senadora Tereza Cristina (PP) e da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel. O evento reúne lideranças de municípios do norte de Mato Grosso do Sul para discutir a participação feminina em espaços de poder, com início às 18h no Centro de Convivência do Idoso Nosso Sonho.

Presidente estadual do PSDB Mulher, Lia Nogueira tem mantido atuação constante em pautas voltadas à inclusão e ao fortalecimento da presença das mulheres na política sul-mato-grossense. “Eu costumo dizer que lugar de mulher é onde ela quiser e, nesta noite, estaremos reunidas discutindo política, algo que até há pouco tempo era uma pauta exclusivamente masculina. Participar deste encontro, ao lado de grandes referências do nosso Estado, reforça nosso compromisso com a representatividade e com políticas públicas que valorizem a voz feminina e a inclusão social”, afirmou.

O evento contará com a presença de representantes do município anfitrião, de Alcinópolis, Paraíso das Águas, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Coxim, Sonora, Pedro Gomes, Figueirão, Cassilândia, Chapadão do Sul, entre outros.

Além de participar do evento, a deputada deve visitar a APAE de Costa Rica e o Centro de Reabilitação Juliano da Silva Carvalho. Este último recebeu, em 2024, uma emenda parlamentar no valor de R$50 mil. Já a APAE será contemplada neste ano com uma emenda no mesmo valor. Lia Nogueira destinou, ainda, mais R$50 mil para a Saúde do município.