Lia Nogueira cobra asfalto em dois bairros de Dourados

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) reforçou pedidos por obras de pavimentação em dois bairros de Dourados. Em indicações ao Governo do Estado e à Prefeitura, ela solicita asfalto e drenagem em trechos críticos das regiões Parque das Nações e Chácara Castelo.

No Parque das Nações, a demanda é por 390 metros da Rua Gelcy Maria Teixeira Marcondes, entre as ruas Guatemala e Bolívia, ainda sem asfalto. Segundo a deputada, moradores sofrem com poeira e lama, e a obra é de baixo custo e fácil execução.

Já na Chácara Castelo, a Rua São Carlos tem 900 metros sem pavimentação nem drenagem. O local fica intransitável durante chuvas, prejudicando o acesso de veículos e isolando famílias.

Lia destaca que as intervenções são urgentes e vão melhorar a mobilidade, a saúde pública e a dignidade dos moradores.