LABCEM é reconhecido com Certificado de Excelência em qualidade de exames

O Laboratório Central Municipal (LABCEM) de Campo Grande foi premiado com o Certificado de Excelência pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ), da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), em reconhecimento ao alto desempenho na realização de exames ao longo dos últimos 12 meses. O LABCEM se destaca entre os mais de 5,7 mil laboratórios avaliados no Brasil e no exterior, comprovando seu compromisso com a qualidade e precisão dos resultados.

O PNCQ possui um laboratório próprio, onde realiza todos os testes para avaliar e validar a qualidade dos laboratórios participantes no Pro-EX (Programa Externo do Controle da Qualidade) e os classifica em Excelente, Bom, Regular e Ruim. Essa categorização é dada de acordo com o grau de acertos nos laudos das amostras-controle fornecidas pelos participantes, os melhores, isto é, os que mantêm acertos acima de 81%, recebem o certificado anual de excelência. O índice de eficiência do LABCEM foi avaliado entre outubro de 2023 e setembro de 2024 e a certificação é válida até 2025.

O Programa avalia, anualmente, por meio de testes de proficiência, mais de 5.700 laboratórios brasileiros e cerca de 130 instituições de 11 países da América Latina e Europa.

LABCEM

O Laboratório Central Municipal realiza os exames com o objetivo de oferecer apoio ao diagnóstico e ao tratamento das pessoas que procuram a Rede Municipal de Saúde.

Hoje, são ofertados 91 tipos de exames laboratoriais para toda a Rede, isso é possível devido ao emprego da tecnologia e equipamentos de última geração que vêm auxiliando as análises clínicas, garantindo aos pacientes um diagnóstico preciso e mais ágil.

A coordenadora de diagnóstico e exames laboratoriais do LABCEM, Gabriela Alves, ressaltou a importância do compromisso diário da equipe com a precisão dos resultados, um dos principais fatores para a conquista do Certificado de Excelência.

“Todos os dias, a equipe do LABCEM realiza rigorosos testes de controle e calibração em nossos equipamentos para assegurar a qualidade dos resultados. Esse trabalho contínuo foi reconhecido por um programa externo, como o PNCQ, que avalia e compara nosso desempenho com laboratórios de todo o Brasil”, explicou Gabriela. Ela também reforça que, no país, todos os laboratórios de análises clínicas devem aderir a programas de qualidade que realizam avaliações periódicas para garantir o padrão de excelência.

As amostras são coletadas nos 71 postos de coleta distribuídos nas unidades de saúde da família (USFs), e nas 10 unidades de urgência e emergência (UPAs e CRSs). Após a coleta, as amostras biológicas são transportadas até o LABCEM, onde é realizado o processamento e análise.

Atualmente, o Laboratório realiza cerca de 490 mil exames por mês e conta com uma equipe de 51 profissionais, entre farmacêuticos, servidores administrativos, técnicos em laboratório e servidores da Funasa.

Para a prefeita Adriane Lopes, esse reconhecimento é motivo de grande orgulho para toda a cidade. “O LABCEM tem desempenhado um papel fundamental no cuidado à saúde da população, oferecendo diagnósticos de alta qualidade e precisão. A conquista do Certificado de Excelência comprova o comprometimento da nossa equipe em garantir um atendimento de excelência na rede pública. Continuaremos investindo em tecnologia e capacitação para assegurar que a saúde dos campo-grandenses esteja sempre em boas mãos”, destacou a chefe do Executivo Municicipal de Campo Grande.