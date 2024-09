Justiça revoga ordem de prisão contra Gusttavo Lima 

A Justiça de Pernambuco revogou o pedido de prisão do cantor Gusttavo Lima. Outros investigados na Operação Integration foram liberados. Entre eles, a influenciadora Deolane Bezerra e seus familiares. Além de proprietários de casas de apostas, como Darwin Henrique da Silva Filho e José André da Rocha Neto.

A operação investiga lavagem de dinheiro relacionada a jogos de azar. O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que concedeu o Habeas Corpus, impôs medidas cautelares aos investigados, como a proibição de mudar de endereço sem autorização e de se envolver com as empresas sob investigação.

A defesa de Gusttavo Lima se mostrou satisfeita com a decisão, ressaltando que sua relação com as empresas era legal e baseada em uso de imagem. A decisão do desembargador considerou que as justificativas para a prisão eram meras suposições.