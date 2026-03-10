Jovens de Maracaju ganham oportunidade com campanha de cadastro de currículos.

A Casa do Trabalhador de Maracaju, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, iniciou nesta terça-feira e quarta-feira, 03 e 04, uma ação inédita para jovens da cidade. A campanha de cadastro de currículos busca proporcionar aos jovens, com idades entre 16 e 23 anos, a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, seja por meio de vagas de jovem aprendiz ou primeiro emprego.

O principal objetivo da campanha é aproximar os jovens das empresas locais, oferecendo um banco de talentos onde as empresas poderão consultar os currículos e entrar em contato quando houver necessidade de contratação. Dessa forma, tanto os jovens, que estão no início da carreira profissional, quanto as empresas, têm acesso a uma base de dados constantemente atualizada.

A ação atendeu 198 jovens, os quais tiveram seus currículos cadastrados para possíveis oportunidades. Durante o evento, a psicóloga Franciele, coordenadora do Projeto Ação Jovem, orientou os participantes sobre comportamentos adequados em entrevistas de emprego e destacou a importância de manter um perfil profissional bem estruturado.

Essa ação representa uma oportunidade concreta para os jovens, que agora têm um canal direto para o mercado de trabalho local, além de oferecer aos empresários maracajuenses a chance de fortalecer suas equipes com novos talentos.