quarta-feira, 11/03/2026

Jovens de Maracaju ganham oportunidade com campanha de cadastro de currículos.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Casa do Trabalhador de Maracaju, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, iniciou nesta terça-feira e quarta-feira, 03 e 04, uma ação inédita para jovens da cidade. A campanha de cadastro de currículos busca proporcionar aos jovens, com idades entre 16 e 23 anos, a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, seja por meio de vagas de jovem aprendiz ou primeiro emprego.

O principal objetivo da campanha é aproximar os jovens das empresas locais, oferecendo um banco de talentos onde as empresas poderão consultar os currículos e entrar em contato quando houver necessidade de contratação. Dessa forma, tanto os jovens, que estão no início da carreira profissional, quanto as empresas, têm acesso a uma base de dados constantemente atualizada.

A ação atendeu 198 jovens, os quais tiveram seus currículos cadastrados para possíveis oportunidades. Durante o evento, a psicóloga Franciele, coordenadora do Projeto Ação Jovem, orientou os participantes sobre comportamentos adequados em entrevistas de emprego e destacou a importância de manter um perfil profissional bem estruturado.

Essa ação representa uma oportunidade concreta para os jovens, que agora têm um canal direto para o mercado de trabalho local, além de oferecer aos empresários maracajuenses a chance de fortalecer suas equipes com novos talentos.

CATEGORIAS:
Sem categoria

Últimas Notícias

Mais notícias

Jamilson Name quer campanhas obrigatórias contra violência feminina em eventos esportivos de MS

Milton - 0
Projeto visa ampliar conscientização e incentivar denúncias de violência contra a mulher O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) apresentou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso...
Leia mais

G7 se reúne às pressas após escalada de guerra no Irã disparar preço do petróleo

Milton - 0
Crise energética e queda nas bolsas globais forçam potências a discutir liberação de reservas estratégicas As nações do G7 realizam uma reunião de emergência nesta...
Leia mais

Operação rápida do GOI resulta na prisão de autores de homicídio brutal

Milton - 0
Investigação rápida identifica agressores após crime brutal na Capital Em uma ação rápida, o GOI da Polícia Civil elucidou a morte de Isaac Ferreira da...
Leia mais

Com educação profissional e qualificação, MS é beneficiado com melhores oportunidades de emprego

ANELISE PEREIRA - 0
Oportunidades de crescimento profissional, com qualificação que resulta em melhoria de emprego e aumento da renda, tornam o Mato Grosso do Sul o segundo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia