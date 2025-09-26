sexta-feira, 26/09/2025

Jovem é flagrado fumando maconha em frente a shopping na Afonso Pena

Vídeo registrado por motorista mostra o momento em que três jovens consomem droga em área pública

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Na tarde da última quinta-feira (25), por volta das 17h20, um jovem foi flagrado fumando maconha em frente a um shopping localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O flagrante foi registrado por um motorista que passava pela região e enviou o vídeo ao Jornal Midiamax. Nas imagens, três jovens aparecem sentados no gramado próximo ao comércio. Um deles se levanta, enquanto outro prepara e acende um cigarro de maconha, consumindo a substância em local público, o que chamou a atenção dos transeuntes.

A equipe de reportagem tentou contato com a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana para esclarecer o ocorrido, porém não obteve retorno até o momento. O caso levanta debate sobre a fiscalização e a segurança em áreas comerciais da capital.

O espaço permanece aberto para manifestações e posicionamentos oficiais.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Bataguassu vence e lidera Série B do Sul-Mato-Grossoense

Milton - 0
A quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Segunda Divisão trouxe uma reviravolta na ponta da tabela. Neste domingo (21), o Bataguassu venceu o CR...
Leia mais

Dourados terá teste de alerta da Defesa Civil no dia 27

Milton - 0
No próximo sábado, 27 de setembro, às 14h, celulares em Dourados vão emitir um alerta sonoro. A Prefeitura, em parceria com a Defesa Civil...
Leia mais

Prefeitura formaliza adesão de agricultores ao programa de aquisição de alimentos

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), realiza nesta...
Leia mais

Prefeitura convoca aprovados em processos seletivos temporários para saúde

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a partir da página 6 da edição desta segunda-feira (22), editais...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia