Jovem é flagrado fumando maconha em frente a shopping na Afonso Pena

Na tarde da última quinta-feira (25), por volta das 17h20, um jovem foi flagrado fumando maconha em frente a um shopping localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O flagrante foi registrado por um motorista que passava pela região e enviou o vídeo ao Jornal Midiamax. Nas imagens, três jovens aparecem sentados no gramado próximo ao comércio. Um deles se levanta, enquanto outro prepara e acende um cigarro de maconha, consumindo a substância em local público, o que chamou a atenção dos transeuntes.
A equipe de reportagem tentou contato com a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana para esclarecer o ocorrido, porém não obteve retorno até o momento. O caso levanta debate sobre a fiscalização e a segurança em áreas comerciais da capital.
O espaço permanece aberto para manifestações e posicionamentos oficiais.