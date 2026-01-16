sexta-feira, 16/01/2026

Jovem é executado a sangue frio na fronteira

Milton
Publicado por Milton
FOTO: URUNDEY

O comissário Abel Cantero, chefe adjunto do Departamento de Investigações, afirmou que a análise de dois celulares será essencial para esclarecer o assassinato de uma jovem leitora de tarô em Pedro Juan Caballero, Santa Ana. O crime foi cometido por um motociclista que agiu sozinho e possivelmente marcou um encontro com a vítima, que era brasileira. Imagens de câmeras de segurança registraram uma motocicleta feminina sozinha no local minutos antes dos disparos de 9mm, embora a qualidade das imagens seja limitada. A família disse que ela não havia recebido ameaças, mas a polícia investigará contatos recentes.

O Ministério Público está conduzindo a perícia dos celulares para identificar o autor do crime. Apesar do incidente, Cantero destacou que homicídios por encomenda na região permanecem baixos em comparação com anos anteriores. O corpo foi entregue à mãe, enquanto a investigação segue em andamento.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

