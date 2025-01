Jovem é agredido por ex-namorado da amiga durante caminhada no Parque Soter

Jovem de 27 anos foi agredido pelo ex-namorado da amiga, um homem de 34 anos, durante caminhada na noite desta segunda-feira (6), no Parque do Soter, no bairro Margarida, em Campo Grande. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano.

De acordo com o relato da vítima, ele caminhava com a amiga quando foram surpreendidos pelo ex-namorado dela, que a persegue desde o término do relacionamento. A mulher já havia registrado boletim de ocorrência contra o autor e obtido medidas protetivas devido a ameaças anteriores.

O agressor empurrou o jovem pelas costas, derrubando-o no chão, e desferiu chutes enquanto perguntava “Quem é você?”. O homem também empurrou e tentou agredir a ex-namorada, mas foi contido por outras pessoas que estavam no local.

Além das agressões, o autor arremessou o celular da vítima ao chão, causando danos ao aparelho, e fugiu após a ex-namorada ameaçar chamar a polícia e mencionar as medidas protetivas.

A vítima sofreu lesões nas palmas das mãos e registrou o caso na delegacia, temendo por sua segurança e a de sua amiga. A ex-namorada foi orientada a buscar apoio na Casa da Mulher Brasileira para relatar a violação da medida protetiva e as agressões sofridas.



