João Marcelo reúne lideranças em grande evento no rádio clube cidade.

Na noite desta terça-feira (24), o candidato a vereador João Marcelo (55000) realizou um grande evento no tradicional Rádio Clube Cidade, reunindo centenas de apoiadores e lideranças políticas de Campo Grande. Em clima de entusiasmo e com a reta final das eleições 2024 se aproximando, o encontro foi marcado por discursos inspiradores e reafirmação de compromissos para o futuro da cidade.

Dentre os destaques da noite, estiveram presentes o Deputado Estadual Pedro Pedrossian Neto e o candidato a prefeito Beto Pereira (45), ambos reforçando o apoio à candidatura de João Marcelo. Em suas falas, Pedro Pedrossian Neto destacou a importância da renovação política e elogiou o trabalho comunitário desenvolvido por João Marcelo ao longo dos anos. Já Beto Pereira ressaltou o alinhamento entre suas propostas para Campo Grande e os projetos que João Marcelo pretende desenvolver na Câmara Municipal.

João Marcelo, por sua vez, agradeceu a presença das lideranças e dos apoiadores, reforçando seu compromisso com o bem-estar da população, especialmente nas áreas de cultura, esporte e proteção animal. “Esse é um momento crucial para Campo Grande, e juntos vamos construir uma cidade mais justa e com oportunidades para todos”, afirmou o candidato, visivelmente emocionado com a recepção calorosa.

O evento foi encerrado com aplausos e palavras de incentivo, consolidando João Marcelo como uma das principais apostas para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal nesta eleição.