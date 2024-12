Jeep roubado de ex-superintendente de cultura morto a pauladas é encontrado pela polícia

O Jeep Renegade de Roberto Figueiredo (63), ex-superintendente de cultura e professor universitário, foi encontrado pela polícia na manhã desta sexta-feira (13), em Campo Grande. O veículo, de cor preta, havia sido roubado logo após o assassinado de Roberto, que foi morto com pauladas e uma facada no pescoço. O carro foi localizado na região do bairro Canguru, após ser avistado na Avenida Gury Marques.

O corpo de Roberto foi encontrado pela irmã, Carla Figueiredo. Ela havia tentado ligar várias vezes para o irmão durante o dia, mas sem sucesso. Moradora próxima, Carla abriu o portão da casa de Roberto e fez a macabra descoberta: ele estava morto, nu, e com sinais de violência. A casa não apresentava sinais de arrombamento, o que leva a polícia a acreditar que a vítima conhecia o autor do crime.

A delegada Thaina Borges, da DEPAC CENTRO, informou que a vítima aparentemente marcou um encontro com o criminoso, o que fez com que abrisse a porta de casa. Além do Jeep, a polícia apurou que um celular e uma televisão também foram roubados.

Até o momento, a polícia não tem informações sobre suspeitos ou prisões, mas segue investigando o caso.