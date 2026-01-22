quinta-feira, 22/01/2026

JBS expande produção na Arábia Saudita

Investimento de US$ 85 milhões fortalece marca Seara e gera 500 empregos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Paulo Whitaker/Estadão

A JBS inaugurou uma fábrica de alimentos processados em Jeddah, Arábia Saudita, e anunciou expansão que dobrará a capacidade da unidade até 2026. O investimento total da companhia no país soma US$ 85 milhões, incluindo a planta de Dammam e infraestrutura de distribuição, consolidando a marca Seara no mercado local e para exportações regionais de produtos halal. A planta de Jeddah gera 500 empregos diretos e eleva o quadro total da JBS no país para 950 colaboradores.

Desde 2025, a fábrica produz cortes de frango e empanados, com exportação para Kuwait, Omã e Emirados Árabes. A presença local permite acompanhar a estratégia saudita de autossuficiência em frango, que já alcançou 68% do consumo interno. A JBS busca consolidar a marca, expandir portfólio com parceria da ENTAJ e reforçar participação em um mercado estratégico.

A estratégia prioriza crescimento orgânico e criação de valor agregado, sem substituir a produção brasileira. A operação local reforça a diversificação geográfica da companhia e a replicação do modelo de sucesso da Seara no Brasil. O foco segue em fortalecer a marca, atender ao consumidor saudita e ampliar exportações na região.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

BR-163/MS terá obras de manutenção e ampliação nesta quinta (15/01)

Milton - 0
As melhorias estruturais continuam avançando na BR-163/MS. Nesta quinta-feira (15/01), a Motiva Pantanal segue com o cronograma de obras de ampliação e conservação, atuando...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quinta, 22 de janeiro de 2026. Hoje é dia do Senado Faltam 26 para o Carnaval Manchete do Correio do Estado: “Sócio de fintech ligada a grupo que...
Leia mais

MPMS abre investigação sobre recado ameaçador a estudante em Bonito

Milton - 0
O MPMS, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Bonito, instaurou procedimento para apurar mensagens de teor ameaçador encontradas no caderno de um...
Leia mais

MIRANDA: Encerramento celebra 152 cursos e mais de 500 pessoas capacitadas pelo Senar em parceria com a Prefeitura.

ANELISE PEREIRA - 0
A Câmara Municipal de Miranda foi palco, na noite de sábado (13), de uma grande celebração que marcou o encerramento das formações promovidas pelo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia