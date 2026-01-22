JBS expande produção na Arábia Saudita

A JBS inaugurou uma fábrica de alimentos processados em Jeddah, Arábia Saudita, e anunciou expansão que dobrará a capacidade da unidade até 2026. O investimento total da companhia no país soma US$ 85 milhões, incluindo a planta de Dammam e infraestrutura de distribuição, consolidando a marca Seara no mercado local e para exportações regionais de produtos halal. A planta de Jeddah gera 500 empregos diretos e eleva o quadro total da JBS no país para 950 colaboradores.

Desde 2025, a fábrica produz cortes de frango e empanados, com exportação para Kuwait, Omã e Emirados Árabes. A presença local permite acompanhar a estratégia saudita de autossuficiência em frango, que já alcançou 68% do consumo interno. A JBS busca consolidar a marca, expandir portfólio com parceria da ENTAJ e reforçar participação em um mercado estratégico.

A estratégia prioriza crescimento orgânico e criação de valor agregado, sem substituir a produção brasileira. A operação local reforça a diversificação geográfica da companhia e a replicação do modelo de sucesso da Seara no Brasil. O foco segue em fortalecer a marca, atender ao consumidor saudita e ampliar exportações na região.