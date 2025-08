Jateí em busca de novas conquistas!

Administração Municipal esteve na SEMADESC, reunida com o secretário Jaime Elias Verruck, para tratar de pautas importantes para o desenvolvimento de Jateí. Entre os assuntos discutidos, destacam-se a geração de empregos, atração de novas empresas para o município, construção do Polo Industrial, além da viabilidade de aquisição da máquina Scorpion PTU 500, visando reduzir o depósito de resíduos vegetais e contribuir com a preservação do meio ambiente, auxiliando no tratamento e diminuição dos resíduos sólidos.

Na oportunidade, também visitamos a Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, onde fomos recebidos pelo secretário Humberto de Mello Pereira. Durante a conversa, abordamos o retorno do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e o secretário se colocou à disposição para atender aos interesses do município.

Agradecemos a receptividade e o comprometimento dos secretários, bem como o apoio do Governo do Estado, que tem sido um grande parceiro nas ações voltadas ao desenvolvimento de Jateí e ao fortalecimento da nossa economia local.