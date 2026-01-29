Jardim fortalece turismo sustentável e ganha destaque internacional na Serra da Bodoquena

O município de Jardim, localizado na Serra da Bodoquena, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, vem se consolidando ao longo dos anos como um destino turístico de reconhecimento internacional. Com atrativos que aliam natureza preservada, experiências sustentáveis e infraestrutura qualificada, a cidade tem atraído visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo.

Entre as principais atividades oferecidas estão flutuações em águas cristalinas com observação de peixes, passeios de caiaque, mergulho com cilindro, trilhas interpretativas para observação de mamíferos e identificação de espécies nativas da flora, observação de aves e experiências de contato direto com a natureza. Esses atrativos reforçam o potencial de Jardim como referência em ecoturismo e turismo de natureza.

Somente o Recanto Ecológico Rio da Prata recebeu 46.638 turistas entre 1º de janeiro e 24 de dezembro de 2025. O empreendimento gera 54 empregos diretos no município, realiza a gestão própria de resíduos sólidos e também se destaca pela produção artesanal de doce de leite com o Selo Arte, certificação federal que garante identidade e qualidade e permite a comercialização do produto em todo o território nacional.

A rede hoteleira do município também acompanha esse crescimento. Jardim conta atualmente com mais de 700 leitos distribuídos em 12 hotéis, após a inauguração de um novo empreendimento e a reforma de outros três. Há ainda opções de camping com pontos de apoio para motor homes, ampliando as alternativas de hospedagem para diferentes perfis de turistas.

Os balneários Santuário do Prata e Seu Assis tiveram suas licenças ambientais renovadas e oferecem estrutura adequada de camping e banho nas águas cristalinas do rio Prata, onde é possível observar espécies como piraputangas, curimbas e dourados. O Balneário Ecopark também se destaca pela boa infraestrutura, com quadras de areia para práticas esportivas e restaurante. Todos os balneários contam com equipes de salvamento aquático, garantindo segurança aos visitantes.

Outro importante atrativo é o Buraco das Araras, uma impressionante dolina em meio ao bioma Cerrado, reconhecida pela paisagem singular e pela rica biodiversidade. O local abriga diversas espécies de mamíferos e aves, com destaque para as araras-vermelhas, que dão nome ao atrativo e atraem observadores de aves de todo o mundo.

Além do passeio contemplativo, que consiste em caminhada leve por uma área de aproximadamente 100 hectares de Cerrado, o atrativo realiza ações de educação ambiental, produção e plantio de mudas de árvores nativas e atividades de observação de aves. Essas iniciativas renderam ao empreendimento a classificação entre os 25 finalistas do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade.

Há também opções de pesca esportiva no rio Miranda, quando a temporada de pesca está aberta. O ano de 2025 foi considerado muito bom para os adeptos. O município também oferece excelente infraestrutura para esse público, com a pousada Farias e a Pousada do Rei, com excelentes restaurantes e guias de pesca locais.



Na área urbana, bares e restaurantes oferecem excelentes bebidas, pratos e porções e a tradiciional Feira de Produtos da Terra, aos sábados, na Praça do Encontro, com o melhor da agricultura familiar, artesanato e gastronomia regional.

Para a diretora municipal de Turismo, Cristina Figueroa, o desempenho do setor é motivo de orgulho. “É inspirador ver como Jardim demonstra que o turismo de alto padrão e reconhecimento internacional pode caminhar lado a lado com a conservação ambiental e o desenvolvimento comunitário, servindo de modelo para outros destinos”, destacou.

O prefeito de Jardim, Juliano Guga, reforça o convite aos visitantes, especialmente neste período de festividades. “Nossos passeios são reconhecidos mundialmente, nossos hotéis atendem a todos os bolsos, nossa gastronomia é de qualidade e o comércio local oferece excelentes serviços. Venham visitar Jardim e se surpreender”, afirmou.

Fonte:Assessoria de Comunicação