Janja alerta: Redes sociais não são seguras para crianças

A primeira-dama Janja da Silva voltou a defender nesta terça-feira (12) a regulamentação das plataformas digitais, após a repercussão de um vídeo do influenciador Felca que denuncia a “adultização” de crianças nas redes sociais. Em publicação no Instagram, Janja afirmou que as redes “não são ambiente seguro” para crianças e adolescentes, destacando os riscos de exposição à violência e à exploração infantil.

Ela enfatizou que a segurança de crianças deve estar acima de disputas políticas e cobrou medidas urgentes para proteger o público infantojuvenil no ambiente digital. “Precisamos regulamentar as redes sociais para torná-las um lugar seguro”, declarou.

O governo federal também se mobilizou. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o presidente Lula deve enviar ao Congresso, nos próximos dias, um projeto para regular as plataformas. Janja ainda destacou a importância do papel das famílias na supervisão dos conteúdos acessados pelas crianças.