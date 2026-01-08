Ivinhema vence na Copinha e se aproxima do mata-mata

O Ivinhema conquistou uma importante vitória na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, superando o Real Sport Club do Rio Grande do Sul por 2×1 no estádio Hermínio Eposito, em Embu das Artes. Kelvyn abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, aproveitando um recuo errado da defesa adversária, enquanto Kauan Silva ampliou aos 45 segundos do segundo tempo com um belo giro antes de finalizar. O Real SC descontou aos 67 minutos com Robert, após penalidade marcada pelo juiz. Mesmo pressionado nos minutos finais, o Azulão se defendeu bem e garantiu os três pontos.

Com quatro pontos na tabela, a equipe do Mato Grosso do Sul depende apenas de um empate contra o Ituano para avançar ao mata-mata. Caso perca, precisará torcer por um resultado favorável entre Real SC e Referência. A próxima fase pode colocar o Ivinhema contra um time do grupo 25, que inclui o Fluminense. A campanha mostra a eficiência do time sul-mato-grossense em aproveitar erros do adversário e manter a consistência defensiva. O técnico e a torcida agora esperam um desempenho sólido na última rodada para confirmar a classificação.