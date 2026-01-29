ITAPORÃ: Novo equipamento transforma a manutenção dos espaços públicos do município

A Prefeitura de Itaporã segue avançando na modernização dos serviços públicos e no cuidado com os espaços urbanos. Por meio da Gerência de Serviços Públicos, o município adquiriu uma Aspiradora e Triturador Industrial, equipamento que amplia a eficiência e a agilidade na execução dos serviços de limpeza e manutenção urbana.

A nova maquinaria é utilizada para aspirar e triturar a grama após o corte, proporcionando mais organização, rapidez e qualidade ao trabalho realizado pelas equipes. Com o uso do equipamento, o recolhimento do material passa a ser feito de forma mecanizada, reduzindo o tempo de execução dos serviços e permitindo que mais áreas sejam atendidas com maior frequência.

O investimento traz reflexos diretos para a população, que passa a contar com praças, canteiros, áreas institucionais e demais espaços públicos mais limpos, bem cuidados e com manutenção contínua, elevando o padrão dos serviços prestados no município.



De acordo com o gerente de Serviços Públicos, Winicley dos Santos Souza, a modernização impacta diretamente o dia a dia da cidade.

“Esse equipamento chega para facilitar o nosso trabalho e melhorar ainda mais o serviço oferecido à população. Com mais agilidade e eficiência, conseguimos cuidar melhor dos espaços públicos e ampliar o atendimento na cidade”, destacou.



Além de melhorar os resultados visíveis, a aquisição da Aspiradora e Triturador Industrial contribui para a otimização dos recursos públicos, garantindo melhor aproveitamento da mão de obra, redução de retrabalho e maior eficiência no planejamento das ações.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com investimentos responsáveis, inovação e a busca constante por soluções que promovam mais qualidade de vida e bem-estar para a população de Itaporã.