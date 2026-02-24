Investigação sobre contratos milionários com a Fiems

Transparência em xeque: analisando os contratos milionários da Fiems

A Multifer, empresa que firmou contratos com a Fiems no valor total de R$ 1.097.943,00, possui sede registrada em uma casa na Vila Planalto, em Campo Grande, sem identificação comercial e com acesso restrito. No local não havia atendimento ao público, apenas um cachorro no quintal. Com capital social de R$ 300 mil, a Multifer tem como sócios Evanildo Albuquerque da Rosa e Diogo de Souza Alves, que também são proprietários da Inovaseg e da Infoseg, empresas que também receberam contratos da Fiems.

Entre julho de 2022 e outubro de 2023, os sócios firmaram três contratos com a Fiems, totalizando R$ 1,5 milhão, abrangendo o fornecimento de materiais elétricos e equipamentos de proteção individual (EPIs) para a entidade e para o Senai. Diogo Alves também é sócio da Agropecuária DJD, em Rochedo, especializada na criação de gado e porcos.

O inquérito civil que investiga esses contratos foi aberto em 9 de fevereiro pela 31ª Promotoria de Justiça, sob comando do promotor Humberto Lapa Ferri, e tramita em sigilo. Até o momento, as tentativas de contato com a Multifer e a Fiems não foram atendidas.

A reportagem se baseou em dados oficiais da Receita Federal e do sistema de transparência da Fiems. A investigação busca esclarecer possíveis irregularidades nos contratos públicos e examinar as relações societárias entre as empresas envolvidas.