quarta-feira, 25/02/2026

Investigação sobre contratos milionários com a Fiems

Investigação sobre empresas de Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Pietra Dorneles

Transparência em xeque: analisando os contratos milionários da Fiems

A Multifer, empresa que firmou contratos com a Fiems no valor total de R$ 1.097.943,00, possui sede registrada em uma casa na Vila Planalto, em Campo Grande, sem identificação comercial e com acesso restrito. No local não havia atendimento ao público, apenas um cachorro no quintal. Com capital social de R$ 300 mil, a Multifer tem como sócios Evanildo Albuquerque da Rosa e Diogo de Souza Alves, que também são proprietários da Inovaseg e da Infoseg, empresas que também receberam contratos da Fiems.

Entre julho de 2022 e outubro de 2023, os sócios firmaram três contratos com a Fiems, totalizando R$ 1,5 milhão, abrangendo o fornecimento de materiais elétricos e equipamentos de proteção individual (EPIs) para a entidade e para o Senai. Diogo Alves também é sócio da Agropecuária DJD, em Rochedo, especializada na criação de gado e porcos.

O inquérito civil que investiga esses contratos foi aberto em 9 de fevereiro pela 31ª Promotoria de Justiça, sob comando do promotor Humberto Lapa Ferri, e tramita em sigilo. Até o momento, as tentativas de contato com a Multifer e a Fiems não foram atendidas.

A reportagem se baseou em dados oficiais da Receita Federal e do sistema de transparência da Fiems. A investigação busca esclarecer possíveis irregularidades nos contratos públicos e examinar as relações societárias entre as empresas envolvidas.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

CDL Campo Grande Recebe Segundo Evento Mensal da Confraria

Milton - 0
Empreendedores de MS terão novas oportunidades de negócios A CDL Campo Grande será a sede do segundo evento mensal da Confraria, marcado para abril. A...
Leia mais

Eleição de diretores e concurso público avançam em Itaporã

Milton - 0
Reajuste salarial e carreira administrativa também marcam conquistas Nesta segunda-feira (23), a FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) e o...
Leia mais

Força-tarefa fecha 60 mil buracos desde o início do ano 

ANELISE PEREIRA - 0
Uma força-tarefa montada pela Prefeitura de Campo Grande fechou, desde o início do ano, 60 mil buracos nas sete regiões da cidade. As equipes da Secretaria...
Leia mais

Programa de renegociação de dívidas rurais atinge R$ 7,5 bilhões

Milton - 0
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 7,5 bilhões em operações de renegociação de dívidas rurais pelo programa BNDES Liquidação...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia