Incêndio no Pantanal do Nabileque é controlado

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar encerraram nesta sexta-feira o combate a um incêndio florestal que atingiu uma propriedade rural no Pantanal do Nabileque, destruindo 2.800 hectares. O foco principal foi contido naturalmente ao atingir áreas alagadas durante a noite, enquanto pela manhã os militares realizaram o rescaldo, apagando pequenas ilhas de fogo remanescentes. Após a varredura completa, a missão foi oficialmente encerrada, garantindo que não houvesse risco de reignição. Antes de sair, os bombeiros orientaram o gerente da propriedade sobre medidas preventivas para reduzir chances de novos sinistros durante a seca.

O monitoramento remoto da região continua, buscando identificar alterações climáticas que possam afetar a vegetação nativa. Especialistas reforçam a importância de estratégias preventivas, alertando sobre a frequência crescente de incêndios no Pantanal. A operação demonstrou coordenação logística eficiente e técnicas modernas de combate ao fogo. O Pantanal do Nabileque permanece em alerta, mas a situação imediata está controlada.