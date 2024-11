Ibama interrompe garimpo ilegal no Tocantins

Uma operação do IBAMA realizada entre os dias 21 e 25 de outubro em Dianópolis, Tocantins, resultou na interrupção de atividades de garimpo ilegal de ouro. A ação, chamada Pedra Santa, resultou na aplicação de quatro autos de infração que totalizam cerca de R$ 100 mil em multas. Além da apreensão de 500 gramas de mercúrio metálico e sete explosivos usados no garimpo.

Os agentes do Ibama, com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental, flagraram a atividade ilegal que causava danos socioambientais significativos, incluindo desmatamento, contaminação do solo, água e ar com mercúrio. Além da ameaça à saúde de pessoas e animais nas proximidades. Durante a operação, um infrator foi encontrado no local.

Essa ação reflete o compromisso do IBAMA em combater práticas que afetam gravemente o meio ambiente, garantindo a preservação dos recursos naturais e a segurança da população.