Hospital São Julião adquire cadeiras de rodas com emenda destinada pelo deputado Jamilson Name

O Hospital São Julião adquiriu 41 cadeiras de rodas para atendimento dos pacientes dos setores de internação da unidade hospitalar. A compra foi possível através de emenda parlamentar no valor de R$ 105 mil destinada pelo deputado estadual Jamilson Name (PSDB).

A verba direcionada pelo deputado faz parte do aporte total de R$ 3 milhões em emendas, que foram encaminhadas aos serviços de Saúde, Educação, Desenvolvimento Agrário, Assistência social, Esporte e outras áreas importantes dos municípios. Do valor total das emendas, cerca de 60% foram destinadas para a área da Saúde em diversos municípios do Ms.

“Somos um hospital de retaguarda e, a cada ano, aumenta a demanda por nossa assistência médica. Equipamentos são fundamentais para mantermos a qualidade de nossos serviços, sejam eles de ponta ou de apoio, como as cadeiras de rodas. Nossos agradecimentos ao deputado Jamilson Name e aos demais parlamentares que estão contribuindo com a excelência de nossos serviços”, salientou Carlos Melke, presidente do Hospital São Julião.

“O Hospital São Julião promove, há muitos anos, o atendimento médico e hospitalar, e o acolhimento, em um trabalho que é reconhecido mundialmente. Essas emendas, viabilizadas por intermédio do governo do Estado, permitem-nos atender a importantes demandas de instituições em todo Estado”, conclui o deputado estadual Jamilson Name.