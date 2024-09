Homenagem à Agepen será concedida pelo Tribunal de Justiça nesta sexta-feira

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul realiza, nesta sexta-feira (27.9), às 17 horas, uma cerimônia especial em que a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) receberá a insígnia da “Ordem do Mérito Judiciário”, em reconhecimento aos seus serviços.

Durante a sessão plenária, que ocorrerá no Plenário do Tribunal, localizado no Parque dos Poderes, a agência penitenciária receberá a Insígnia de Bandeira. Esta distinção poderá ser utilizada em cerimônias oficiais da instituição ou ser exibida em um local de destaque.

A solenidade contará com a presença do diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, e será aberta a diretores e servidores da instituição, reforçando a importância do reconhecimento aos profissionais que atuam na administração penitenciária.