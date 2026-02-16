terça-feira, 17/02/2026

Homem tenta matar namorada a facadas em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Uma mulher de 41 anos foi atacada com uma faca pelo companheiro na tarde deste domingo (15) em uma residência na Rua Francisco Pereira Coutinho, Bairro Nova Lima, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas quando o homem acusou a namorada de ter pegado sua bicicleta. Ao reagir, a vítima sofreu um corte no dedo ao tentar se defender do golpe desferido na cabeça. Ela conseguiu correr para a rua pedindo socorro, enquanto o suspeito ameaçava matá-la e fugia do local antes da chegada da Polícia Militar.

Moradores acionaram a PM, que prestou socorro e encaminhou a mulher para atendimento médico, onde recebeu limpeza e sutura do ferimento. A vítima registrou ocorrência na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher e solicitou medida protetiva de urgência, além de manifestar interesse em representar criminalmente contra o agressor. Os fatos foram enquadrados como lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica. Buscas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento.

O caso reforça a necessidade de atenção às denúncias de violência doméstica e à atuação das autoridades na proteção das vítimas.

