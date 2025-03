Homem procurado por abuso sexual é preso no Palácio da Justiça de Pedro Juan Caballero

Um homem de 30 anos, identificado como BNG, foi preso na última segunda-feira (24) no Palácio da Justiça de Pedro Juan Caballero. Ele havia procurado o local, acompanhado de seu advogado, para esclarecer sua situação jurídica. Durante a consulta, os agentes de segurança constataram que havia um mandado de prisão em seu nome por abuso sexual de menores, especificamente por indução.

O mandado foi emitido pelo Juiz Álvaro Justo Rojas Almirón, titular do Primeiro Juizado de Garantias do Distrito Judicial de Amambay. Após a confirmação do mandado, BNG foi imediatamente detido e encaminhado à Delegacia de Pedro Juan Caballero.

Agora, ele encontra-se à disposição do Ministério Público para as devidas investigações e procedimentos legais. A prisão gerou grande repercussão na cidade, uma vez que o caso envolve um crime de extrema gravidade.