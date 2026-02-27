Homem é preso por vender Mounjaro ilegalmente em Miranda

Denúncias anônimas levaram à prisão de homem de 30 anos que vendia tirzepatida e outras substâncias sem licença, alertando para riscos à saúde pública

A Polícia prendeu um homem por comercializar Mounjaro em Miranda. As investigações começaram após denúncias anônimas ao Ministério Público, apontando a comercialização online e sem licença sanitária. No endereço do autor, de 30 anos, foram apreendidos quatro frascos de Lipoless, dois de TG, três de Drostanolona, além de agulhas e seringas. Ele assumiu a propriedade e a venda dos produtos, sendo preso pelo crime previsto no artigo 273 do Código Penal.

A ação teve parecer favorável do Ministério Público e deferimento judicial. A Polícia Civil reforça que a compra de medicamentos sem procedência pode causar graves riscos à saúde e que a tirzepatida deve ser administrada apenas com acompanhamento médico.

Substâncias clandestinas podem apresentar armazenamento inadequado e efeitos nocivos.

O caso evidencia a importância da fiscalização e da conscientização sobre produtos não regulamentados. O preso permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.