Homem é encontrado morto dentro de córrego na Ernesto Geisel

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (9) dentro de um córrego na avenida Vereador Thyrson de Almeida, popularmente conhecida como Ernesto Geisel, na região do bairro Aero Rancho, em Campo Grande/MS. Segundo as primeiras informações, a vítima apresentava marcas que indicam possíveis disparos de arma de fogo, levantando a suspeita de execução.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Científica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos e perícia técnica. A área foi isolada para o trabalho dos peritos. A identidade da vítima ainda não foi confirmada oficialmente, e a polícia trabalha para tentar reconhecê-lo por meio de digitais e outras evidências encontradas no local.

Moradores da região ficaram assustados com a cena. Alguns relataram ter ouvido barulhos semelhantes a tiros durante a madrugada. A Delegacia de Homicídios assumiu o caso e trabalha com a hipótese de homicídio, mas outras linhas de investigação também não estão descartadas.

Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança próximas devem ser analisadas para ajudar a esclarecer o crime.