Um crime violento na noite de sábado (2) chocou Ladário. Elivelton de Oliveira Moraes (29) foi morto dentro de seu carro, um Celta, com tiros na cabeça e no tórax. O irmão ouviu os disparos e, após ser avisado, encontrou Elivelton já sem vida no banco dianteiro do veículo. Ele costumava dormir no veículo e tinha um histórico de desavenças. O médico do SAMU confirmou o óbito. A Polícia Civil investiga o caso.