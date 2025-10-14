terça-feira, 14/10/2025

Homem é acusado de roubar moto e leva surra na Moreninha IV

Confusão por moto termina com homem agredido em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Um homem de 36 anos foi espancado por quatro pessoas na noite de segunda-feira (14), após ser acusado de roubar uma motocicleta na Rua Clotilde Chaia, localizada na Vila Moreninha IV, em Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, moradores acionaram a equipe informando que uma pessoa estava sendo agredida nas proximidades de uma quadra de areia. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem deitado no chão, com dores pelo corpo.

A vítima relatou que havia pegado a moto com a intenção de penhorá-la, mas acabou sendo confundido com um ladrão. Por conta disso, foi atacado com socos, chutes e golpes com pedaços de pau por quatro agressores. Ele conseguiu escapar da violência e recebeu ajuda de outros moradores da região, o que fez os suspeitos fugirem antes da chegada da polícia.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e prestou atendimento à vítima, encaminhando-o à Santa Casa de Campo Grande, onde ele recebeu cuidados médicos. O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa e será investigado pelas autoridades locais.

Até o momento, nenhum dos agressores foi identificado ou preso.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

UEMS divulga 23 editais para contratação temporária de professores

Milton - 0
A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) lançou 23 editais para contratação de docentes temporários e formação de cadastro reserva. As oportunidades...
Leia mais

Costa Rica goleia Ícaro de Água Clara por 7 a 0 no estadual Sub-11 e classifica para a próxima fase

ANELISE PEREIRA - 0
Na quarta-feira, 8 de outubro de 2025, o Costa Rica Esporte Clube (CREC) fez história ao enfrentar o Ícaro FC no Estádio Municipal Cassiano...
Leia mais

AMAMBAI: Prefeitura participa de fórum internacional sobre a Rota Bioceânica na Argentina

ANELISE PEREIRA - 0
Entre os dias 8 e 10 de outubro, o prefeito de Amambai, Sérgio Barbosa, participa do VII Foro de los Territorios Subnacionales del Corredor...
Leia mais

Barco ecológico de Itaipu promete reduzir poluição na Amazônia

Milton - 0
A Itaipu Binacional, uma das maiores hidrelétricas do mundo, revelou recentemente um barco movido exclusivamente a hidrogênio verde, um combustível limpo que não emite...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia