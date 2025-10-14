Homem é acusado de roubar moto e leva surra na Moreninha IV

Um homem de 36 anos foi espancado por quatro pessoas na noite de segunda-feira (14), após ser acusado de roubar uma motocicleta na Rua Clotilde Chaia, localizada na Vila Moreninha IV, em Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, moradores acionaram a equipe informando que uma pessoa estava sendo agredida nas proximidades de uma quadra de areia. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem deitado no chão, com dores pelo corpo.

A vítima relatou que havia pegado a moto com a intenção de penhorá-la, mas acabou sendo confundido com um ladrão. Por conta disso, foi atacado com socos, chutes e golpes com pedaços de pau por quatro agressores. Ele conseguiu escapar da violência e recebeu ajuda de outros moradores da região, o que fez os suspeitos fugirem antes da chegada da polícia.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e prestou atendimento à vítima, encaminhando-o à Santa Casa de Campo Grande, onde ele recebeu cuidados médicos. O caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa e será investigado pelas autoridades locais.

Até o momento, nenhum dos agressores foi identificado ou preso.