Hamilton confiante na Ferrari para 2026

Heptacampeão destaca mentalidade vencedora da equipe

Início de temporada reforça otimismo do heptacampeão

Lewis Hamilton demonstrou otimismo com o início da temporada de 2026 da Ferrari, mesmo após dificuldades em 2025, ao registrar a melhor volta no shakedown de Barcelona. O heptacampeão elogiou a dedicação da equipe durante os testes secretos, destacando a consistência do trabalho e a mentalidade vencedora do time. Apesar da chuva ter limitado algumas atividades, a Ferrari completou 440 voltas, mostrando confiabilidade e potencial de desenvolvimento.

Hamilton ressaltou que, embora o desempenho da Mercedes, Red Bull e Haas seja forte, a equipe tem energia e foco para evoluir. O piloto afirmou que o trabalho será intenso, com atenção aos detalhes e comunicação clara. A pré-temporada terá novas etapas em Sakhir, entre 11 e 20 de fevereiro, e o campeonato começa em 8 de março na Austrália. O inglês reforçou que os desafios existem, mas o espírito do time indica otimismo e motivação para disputar vitórias ao longo da temporada.

